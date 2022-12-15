Закон, порядок, государство

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"Только на эвакуаторе теперь": жесткое ДТП "перекрыло" дорогу во Владивостоке

"Только на эвакуаторе теперь": жесткое ДТП "перекрыло" дорогу во Владивостоке

Во Владивостоке произошло жесткое ДТП, которое сейчас "перекрыло" одну из оживленных дорог города. Так, по словам очевидцев, в районе улицы Волховская столкнулись два легковых автомобиля, из-за чего проезжая часть оказалась практически заблокированной.

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