Случайное наблюдение по конфликту на Украине. 90-дневный план Трампа по отказу от помощи любым иностранцам, включая Киев - это конечно хорошо.
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Случайное наблюдение по конфликту на Украине. 90-дневный план Трампа по отказу от помощи любым иностранцам, включая Киев - это конечно хорошо.
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