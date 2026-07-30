Единственное жилье россиянина при банкротстве может перестать быть полностью неприкосновенным.

Законопроектом Минюста, который был размещен 10 апреля 2026 года на федеральном портале проектов нормативных актов разрешили изымать роскошное жильё гражданина-банкрота и данный акт могут принять в осеннюю сессию 2026 года или весеннюю сессию 2027 года.