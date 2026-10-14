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ИА Регнум

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Маск объяснил ограничения на использование Starlink на Украине

Starlink не может использоваться для наступательных военных действий. Об этом сообщил глава SpaceX, американский предприниматель Илон Маск.

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