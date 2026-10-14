Маск объяснил ограничения на использование Starlink на Украине

Starlink не может использоваться для наступательных военных действий. Об этом сообщил глава SpaceX, американский предприниматель Илон Маск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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