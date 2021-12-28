Цена на ОСАГО может вырасти до 60 процентов из-за увеличенных выплат

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Увеличенные выплаты по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета износа деталей по ОСАГО могут поднять цену полиса до 60 процентов для ряда потребителей, заявил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.