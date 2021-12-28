РЕН ТВ Новости

194 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Диканский
    Надо запретить эти петарды как вид! Скотское удовольствие! В прошлом году сам видел, как малолетние отморозки, с крик...Пострадавшая в др...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, работа у чиновников такая, воровать.Замглавы района п...
  • Grandad
    Пока их и наши официальные лица ровесники, можно рассчитывать на хоть какое понимание друг друга.Боррель счел непр...

Цена на ОСАГО может вырасти до 60 процентов из-за увеличенных выплат

Цена на ОСАГО может вырасти до 60 процентов из-за увеличенных выплат

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Увеличенные выплаты по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета износа деталей по ОСАГО могут поднять цену полиса до 60 процентов для ряда потребителей, заявил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх