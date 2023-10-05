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  • Галина Малыхина (Буковская)
    Какого ж она высокого мнения о себе любимой🤣. Мозги то уже вытекли между ногами🤣🤣🤣Волочкова заявила...
  • ПавелЗзаварзин
    Как надоела эта старая Гниющая шлюха...Волочкова заявила...
  • Лев Сивохин
    Эта дура живет за счет своих сексуальных партнеров и этого не скрывает. но рано или поздно это закончится и ждет ее р...Волочкова заявила...

Глава МО Японии Кихара: Необходимо ускорить создание системы ракетной обороны

Япония ускорит создание ракетной обороны страны и для укрепления обороноспособности и сил сдерживания рассматривает возможность приобретения ракет «Томагавк» в 2025 финансовом году, а не в 2026, как планировалось ранее.

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