Глава МО Японии Кихара: Необходимо ускорить создание системы ракетной обороны

Япония ускорит создание ракетной обороны страны и для укрепления обороноспособности и сил сдерживания рассматривает возможность приобретения ракет «Томагавк» в 2025 финансовом году, а не в 2026, как планировалось ранее.
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