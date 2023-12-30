Федоров высказался о первой победе ЦСКА после серии из пяти поражений

Сергей Федоров высказался о победе ЦСКА в матче с «Северсталью». Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:1).
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