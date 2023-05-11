Верхне-Ясенный водозабор начнут реконструировать

Об этом вчера рассказал СМУП «Горводоканал». Минстрой РФ удовлетворил заявку администрации Смоленской области на включение проекта реконструкции Верхне-Ясенного подземного водозабора и включения станции доочистки в федеральный проект «Чистая вода».