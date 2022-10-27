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Медведев: украинцы являются для Вашингтона разменной монетой в борьбе за Конгресс США

Медведев: украинцы являются для Вашингтона разменной монетой в борьбе за Конгресс США

Жители Украины являются разменной монетой в большой американской игре. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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