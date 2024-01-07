Какие магические знаки на руке говорят о ваших магических способностях Алёна Юрьева Хиромантия — это искусство, которое проникает в тайны человеческой ладони, раскрывая не только характер и особенности личности, но и, согласно многим верованиям, магические способности индивида.
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