«Орешник» на Украине? По стране воздушная тревога

Как сообщает «Осташко Важное!», по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Стоит отметить, что подобные сообщения об угрозе применения «Орешника» уже появлялись месяц назад, однако тогда удар не был нанесен.
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