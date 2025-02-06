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  • ВАЛЕРИЙ СЕЛИВЕРСТОВ
    Люди не реагируйте на эти фейки,здесь размещают уже не первый раз.Сводка! Курская о...
  • Marina Bubon
    И за всем этим одно- ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВОЙТИ ТУДА В АВГУСТЕ!!! КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ!!!!!!!Сводка! Курская о...
  • Зоя Гольдштаб
    Ау ВЕРХОВНЫЙ??????Сводка! Курская о...

«Орешник» на Украине? По стране воздушная тревога

«Орешник» на Украине? По стране воздушная тревога

Как сообщает «Осташко Важное!», по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.  Стоит отметить, что подобные сообщения об угрозе применения «Орешника» уже появлялись месяц назад, однако тогда удар не был нанесен.

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