12 апреля в Адлере пройдёт музыкальное лото! У каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать услышанные композиции🎵 Первый, кто соберёт комбинацию (линию) — забирает призы от наших друзей! Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, пить вино и зачёркивать поля💃 Приятный комплимент для всех участников — бесплатный бокал красного от организаторов❤️ Когда: 12 апреля (пт) в 19:00 Продолжительность 2 часа Где: бар Руки Вверх! (ул.