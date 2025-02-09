Успехи России в СВО оценили словами «как никогда близки к цели»

Президент России Владимир Путин как никогда близок к достижению целей на Украине. Такими словами оценили успехи России в проведении специальной военной операции (СВО) опрошенные Associated Press (AP) эксперты.
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