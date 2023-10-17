Что известно о расстреле футбольных болельщиков в Брюсселе

Трагедия случилась перед началом матча между сборными Бельгии и Швеции.Вчера, 16 октября, в Брюсселе перед началом отборочного матча чемпионата Европы по футболу были расстреляны два болельщика сборной Швеции и ранен ещё один.
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