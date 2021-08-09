Минобрнауки России примет участие в работе форума «Армия – 2021»

В 2021 году Минобрнауки России примет участие в работе VII Международного военно-технического форума «Армия – 2021» (Московская область) с целью формирования и устойчивого функционирования сети университетов-лидеров, входящих в глобальные рейтинги.
В 2021 году Минобрнауки России примет участие в работе VII Международного военно-технического форума «Армия – 2021» (Московская область) с целью формирования и устойчивого функционирования сети университетов-лидеров, входящих в глобальные рейтинги.
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