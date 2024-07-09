КУРКИНО
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КУРКИНО

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Пенсионеры Куркина смогут спеть в сводном хоре Московского долголетия

В столице продолжаются мероприятия летнего сезона «Московского долголетия», для всех желающих горожан старшего возраста творческие мастер-классы проведет самый большой коллектив проекта – сводный хор, в составе которого более 500 человек.

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