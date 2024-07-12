В Австралии вводят новую водительскую категорию U

Специальная лицензия для владельцев суперкаров вступит в силу в следующем году. Власти штата Южная Австралия объявили, что автомобилисты, управляющие мощными автомобилями (UHPV, Ultra High-Powered Vehicle), должны пройти специальную подготовку, если они хотят продолжать управлять ими.