Клаксон
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Клаксон

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  • Гарий Щерба
    ,,КЕНГУРУ,,  уж и  НЕЗНАЕТ  как  бы ещё  НАЛОГОМ ОБЛОЖИТЬ , вот ,  ПРИДУМАЛИ .....!!!В Австралии вводя...
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В Австралии вводят новую водительскую категорию U

В Австралии вводят новую водительскую категорию U

Специальная лицензия для владельцев суперкаров вступит в силу в следующем году. Власти штата Южная Австралия объявили, что автомобилисты, управляющие мощными автомобилями (UHPV, Ultra High-Powered Vehicle), должны пройти специальную подготовку, если они хотят продолжать управлять ими.

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Гарий Щерба
,,КЕНГУРУ,,  уж и  НЕЗНАЕТ  как  бы ещё  НАЛОГОМ ОБЛОЖИТЬ , вот ,  ПРИДУМАЛИ .....!!!
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