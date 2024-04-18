В Тюменской области досрочно выплатят апрельские пенсии из-за паводка

Пенсионеры Тюменской области досрочно получат пенсию за апрель из-за паводков в регионе. Об этом сообщают «Аргументы и Факты Тюмень» со ссылкой на отделение Социального фонда России (СФР) по Тюменской области.
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