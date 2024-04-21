Соболезнования жертвам теракта в Москве 22 марта

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо президенту России Владимиру Путину вскоре после его переизбрания, в котором выразила соболезнования в связи с тератом в «Крокус Сити Холле», сообщила швейцарская газета Blick со ссылкой на представителя Минобороны страны Лоренца Фришкнехта.