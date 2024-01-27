Боррель напомнил Константинову персонажа из мультфильма про храброго зайца

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля с персонажем советского мультфильма про храброго зайца после его призывов поставить Украине дальнобойные ракеты.
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