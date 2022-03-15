«Голден Стэйт» набрал 56 очков за 15 минут с Дрэймондом Грином и Стефеном Карри на площадке

Игроки «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин и Стефен Карри обеспечили команде впечатляющий результат в матче с «Вашингтоном» (126:112).

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