Концерт Little Big в Казани отменили

Исполнители собирались посетить более 25 городов и презентовать свой новый альбом. Солист Илья Прусикин обещал устроить незабываемое шоу, однако сегодня группа объявила, что в силу обстоятельств провести российский тур не представляется возможным.
Исполнители собирались посетить более 25 городов и презентовать свой новый альбом. Солист Илья Прусикин обещал устроить незабываемое шоу, однако сегодня группа объявила, что в силу обстоятельств провести российский тур не представляется возможным.
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