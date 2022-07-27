inkazan

269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    В Татарстане настолько много камер, знаков ограничения и сплошных полос, что местные водители (видимо знающие точно, ...Масочный режим, п...
  • Светлана СЕРГЕЕВА
    СтранноТатарстан забрал ...
  • Наталия Шулепова
    на малюсенькую квартиру 42 м в Екатеринбурге оплата выросла с 3260 до 3600 р. это еще без капремонта! Так это 9% полу...Татарстанцы платя...

Концерт Little Big в Казани отменили

Концерт Little Big в Казани отменили

Исполнители собирались посетить более 25 городов и презентовать свой новый альбом. Солист Илья Прусикин обещал устроить незабываемое шоу, однако сегодня группа объявила, что в силу обстоятельств провести российский тур не представляется возможным.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх