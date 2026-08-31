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"Гиацинт" отработал по украинскому пункту управления БПЛА в Харьковской области

"Гиацинт" отработал по украинскому пункту управления БПЛА в Харьковской области

Вооруженные силы России нанесли новые высокоточные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Поражены военные цели в Киеве, Днепропетровске и подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

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