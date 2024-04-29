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США сообщили об уничтожении пяти беспилотников над Красным морем

США сообщили об уничтожении пяти беспилотников над Красным морем

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты над Красным морем американскими военными. Об этом 28 апреля сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X (бывш.

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