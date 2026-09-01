Бессент и Силуанов на встрече G20 обсуждали мирный план Трампа по Украине — Reuters

Министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент на встрече G20 в американском Эшвилле обсуждали мирный план Трампа по Украине, пишет Reuters.
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