Один человек погиб и двое пострадали при встречном столкновении иномарок в Нижнеилимском районе

Смертельная авария произошла в Нижнеилимском районе около 7 часов утра 25 июля. На федеральной автодороге «Вилюй» 25-летний водитель автомобиля «Toyota Corona» выехал на встречку и столкнулся с «Toyota Fortuner».
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