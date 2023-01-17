Касса социального страхования запустила информационную кампанию

Национальная касса социального страхования (НКСС) в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA Moldova) запустили сегодня национальную информационную кампанию «Будь информированным родителем, знай свои права!», сообщает moldpres.
Национальная касса социального страхования (НКСС) в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA Moldova) запустили сегодня национальную информационную кампанию «Будь информированным родителем, знай свои права!», сообщает moldpres.
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