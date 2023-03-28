Мордовские спасатели борются с травяным палом

Сотрудники ГУ МЧС России по Мордовии зафиксировали несколько очагов возгорания сухой травы. Как пояснили в ведомстве, в связи с резким потеплением в регионе начал гореть сухостой в полях, что иногда угрожает соседним жилым домам и хозпостройкам.