Выборы в Абхазии. Результат еще не известен, но ждать ли стабильности?

Республика Абхазия, один из союзников России, выбирает 1 марта главу государства. Второй тур выборов, в который вышли набравшие в первом туре большинство голосов Бадра Гумба, вице президент страны, и Адгур Ардзинба, лидер оппозиции, прошли в напряженной обстановке.
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