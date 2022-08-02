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Анна Плетнева — о современном шоу-бизнесе, образе плохой девочки и съемках с Богомоловым

Анна Плетнева — о современном шоу-бизнесе, образе плохой девочки и съемках с Богомоловым

Певица Анна Плетнева в интервью «Слово и Дело» рассказала, как группа «Винтаж» первой в сфере культуры использовала женскую сексуальность как манифест, чего не хватает современному шоу-бизнесу и как выглядеть на все сто после рождения троих детей.

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