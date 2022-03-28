Телеканал "КРЫМ 24"

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Керчанин заплатит штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России в соцсетях

35-летний керчанин заплатит 30 тысяч рублей штрафа за штрафа дискредитирующий российскую армию за пост на своей странице в соцсети.

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