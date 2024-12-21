Постпредом Украины в ООН назначен дипломат Андрей Мельник, ранее обзывавший канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», об этом 20 декабря сообщил в своем Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии