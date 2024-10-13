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Царьград

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IT-эксперт Мясоедов допустил блокировку аккаунтов Google в России

IT-эксперт Мясоедов допустил блокировку аккаунтов Google в России

Эксперт Мясоедов посоветовал переносить данные из Google-аккаунтов на импортозамещающие аналоги.Киберэксперт Павел Мясоедов заявил о том, что в скором времени граждане России могут столкнуться с блокировкой Google-аккаунтов.

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