Инфляция: цены на разные товары в России колеблются. Чего ждать осенью

Инфляция: цены на разные товары в России колеблются. Чего ждать осеньюВ России цены ведут себя по-разному.
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