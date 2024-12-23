Российский генерал рассказал о «воздушных хулиганах» с Запада

Кувалдин: западные пилоты делают селфи с авиацией ВКС РФ над нейтральными водами Западные летчики в ходе полетов над нейтральными водами снимают селфи на фоне ракетоносцев ВКС России, сообщил «Красной звезде» командующий российской дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин.
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