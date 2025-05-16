Кургинян пояснил, что было нужно, чтобы СССР не рухнул, а стал лидером мира

Великий советский проект можно было не только сохранить, но сделать СССР первой в мире державой, если бы советские руководители пошли по стопам лидера кубинской революции Фиделя Кастро, — соединяя марксизм и христианство, развивая теологию освобождения, 9 мая заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своем видеообращении, посвященном Дню Победы.