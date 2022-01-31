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Показательно ржавые F-35

Показательно ржавые F-35

Радиопоглощающее покрытие, якобы делающее самолеты "невидимыми" для радаров оказывается не выдерживает воздействия морской солиИспользуемая для покрытия ферритовая краска имеет в своем составе железо которое окисляется со временем.

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