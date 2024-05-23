ПОЧЕМУ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ ЛЮБЯТ ХРУЩЁВА И ПРОПАГАНДИРУЮТ ЕГО РУСОФОБСКУЮ ЛОЖЬ?

Sergiy Che

Сам Джугашвиля не признавал полутонов - кончал пачками не только интеллигентов (которых сам признавал в этой цитате ему очернили под видом "разведчиков чужих держав"), но даже ближайшее окружение создателя его типа родной партии коммунистов - всех не просто в отставку или даж в лагеря, а под вымышленными обвинениями к стенке всех соратников Ленина!! Если этот палач срал на все. рвясь к неограниченной власти с какого перепуга мне разбираться в "тонкостях психологии" этого паука?? Есть лица на порядок более интересные и менее омерзительные в нашей истории!