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ПОЧЕМУ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ ЛЮБЯТ ХРУЩЁВА И ПРОПАГАНДИРУЮТ ЕГО РУСОФОБСКУЮ ЛОЖЬ?

ПОЧЕМУ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ ЛЮБЯТ ХРУЩЁВА И ПРОПАГАНДИРУЮТ ЕГО РУСОФОБСКУЮ ЛОЖЬ?

Непредвзятого обывателя всегда удивляла любовь интеллигенции к Хрущёву. Ведь все всё про Хрущёва знают.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Дерьму адвокаты еще находятся ?
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1 час.
Александр Александров
С чего это автор вдруг решил, что интеллигенты любят Хрущёва? Спьяну почудилось?
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57 мин.
Sergiy Che
Сам Джугашвиля не признавал полутонов - кончал пачками не только интеллигентов (которых сам признавал в этой цитате ему очернили под видом &quot;разведчиков чужих держав&quot;), но даже ближайшее окружение создателя его типа родной партии коммунистов - всех не просто в отставку или даж в лагеря, а под вымышленными обвинениями к стенке всех соратников Ленина!! Если этот палач срал на все. рвясь к неограниченной власти с какого перепуга мне разбираться в &quot;тонкостях психологии&quot; этого паука?? Есть лица на порядок более интересные и менее омерзительные в нашей истории!
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6 мин.

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