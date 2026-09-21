A large armory of the Ministry of Defense exploded in Syria

A large army armory exploded in the Syrian province of Aleppo. This is reported by Middle East Eye. According to the information, powerful explosions at the Syrian army weapons depot in the Al-Eis area south of Aleppo occurred early on Monday morning, September 21, 2026.
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