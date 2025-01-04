Мичков рассказал об адаптации в НХЛ

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал, как проходит адаптация в Национальной хоккейной лиге.
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