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В конце января: Зеленский готов к переговорам с США, но не Россией

В конце января: Зеленский готов к переговорам с США, но не Россией

Вышло более чем трехчасовое интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману. Зеленский говорит с ним в основном на украинском языке через переводчика, отказавшись от использования русского языка, знакомого и ведущему, и гостю.

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ЛС
Лидия Санникова
Насмешила подстилка американская. Клоун же никто, даже, если сша назначит президентом. Чмо.
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