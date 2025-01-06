В конце января: Зеленский готов к переговорам с США, но не Россией

Вышло более чем трехчасовое интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману. Зеленский говорит с ним в основном на украинском языке через переводчика, отказавшись от использования русского языка, знакомого и ведущему, и гостю.
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