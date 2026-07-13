Минобороны Польши планирует вложить $150 млрд в вооружение США

Замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик сообщил о планах страны инвестировать $150 млрд на закупку американских вооружений, включая истребители F-35 и танки Abrams, в дополнение к уже потраченным $65 млрд.
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