Мостовой объяснил феномен Роналду отсутствием серьезных травм в карьере

Бывший полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой в интервью "Газете.Ru" заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду продолжает демонстрировать высочайший уровень игры в 40-летнем возрасте.
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