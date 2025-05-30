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Политический вестник

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Испугались «русского медведя». Немецкий фрегат удирал от «Кулакова» в Балтийском море

Испугались «русского медведя». Немецкий фрегат удирал от «Кулакова» в Балтийском море

Alarm, Alarm!, то есть «Тревога! Тревога!», — кричали немецкие матросы несколько дней тому назад, завидев стремительно приближающийся к ним российский эсминец.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Так правдоподобно нарисовали испуг корабля!! МОЛОДЦЫ!!👍👍👍👍 Мне очень рисунок понравился...
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5 час.
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