https://youtu

Владимир Сурдин и Кристина Егорова обсуждают драму Клима Шипенко «Вызов» (2023). Торакальный хирург Геня должен через месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на Международную космическую станцию для спасения космонавтов.
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