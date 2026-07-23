Министр спорта Дегтярёв разнёс Плющенко: "Зачем ты такие оценки даёшь?"

Почему известный фигурист, который сам говорил, что наши спортсмены – "самые мощные соперники", теперь называет фигурное катание в России "деградацией"? И зачем он просит 24 миллиона на шоу, если тут всё так плохо? Министр спорта Михаил Дегтярёв дал жёсткий ответ.