Министр спорта Дегтярёв разнёс Плющенко: "Зачем ты такие оценки даёшь?"

Почему известный фигурист, который сам говорил, что наши спортсмены – "самые мощные соперники", теперь называет фигурное катание в России "деградацией"? И зачем он просит 24 миллиона на шоу, если тут всё так плохо? Министр спорта Михаил Дегтярёв дал жёсткий ответ.
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