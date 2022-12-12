Марченко забил 1-й гол в НХЛ – в 4-м матче

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко открыл счет в матче с «Лос-Анджелесом» (6:5 ОТ). 22-летний россиянин забил первый гол в чемпионате НХЛ – в 4-й игре.
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