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Марченко забил 1-й гол в НХЛ – в 4-м матче

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко открыл счет в матче с «Лос-Анджелесом» (6:5 ОТ). 22-летний россиянин забил первый гол в чемпионате НХЛ – в 4-й игре.

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