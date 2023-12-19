Онищенко отчитал Макаревича* за «пьяный юбилей» в компании друзей-иноагентов

Бывший руководитель санитарно-эпидемиологического надзора России, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко, в интервью с «Абзацем» высказал свое негативное мнение по поводу публичного пьянства иноагента Андрея Макаревича*.
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