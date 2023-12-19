Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 705 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • star
    ребята рискуют жизнями,а кабинетные не обеспечивают своевременную выплату??? у каждой проблемы есть имя,разжаловать и...Путин признал нал...
  • Vladimir Godunov
    Его портрет на машину ассенизатор разместить.Музыкант Гарик Су...
  • Владимир Самборский
    Зачем нам хохляцкие наемники? Проще отправить к Бандере и делу конец...Сальдо: ВС России...

Онищенко отчитал Макаревича* за «пьяный юбилей» в компании друзей-иноагентов

Онищенко отчитал Макаревича* за «пьяный юбилей» в компании друзей-иноагентов

Бывший руководитель санитарно-эпидемиологического надзора России, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко, в интервью с «Абзацем» высказал свое негативное мнение по поводу публичного пьянства иноагента Андрея Макаревича*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Да забыть, плюнуть и растереть. Ну на кой нам о нем что либо знать - не было его, а хитовые его песни объявить народными и делу конец
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх