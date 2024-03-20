ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными и достоверными

Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил более 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Телефонный обзвон показал, что большинство россиян доверяют результатам выборов президента России, которые прошли 15–17 марта, назвав их достоверными.
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