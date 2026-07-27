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Парламентская газета

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Песков: Нынешний кризис идеален, он сплотил общество

Песков: Нынешний кризис идеален, он сплотил общество

Нынешний кризис оказался идеальным для российского общества, поскольку сплотил его и сделал сильнее. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» 27 июля, пишет ТАСС.

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